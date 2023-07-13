Яковлевский ГОК «Северстали» вложил 25 млн рублей в систему фитоочистки шахтных вод

Расположенный в Белгородской области Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК, входит в ПАО «Северсталь») вложил в 2022–2023 годах более 25 млн руб. в реализацию эксперимента по внедрению круглогодичной системы фитоочистки шахтных вод. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там рассказали, что в шахте ГОКа собирается вода, которую специалисты поднимают на поверхность и помещают в пруд-отстойник для очистки и последующего сброса в водоем. Очищать стоки помогают «острова» из четырех видов прибрежно-водных растений.

«Технология фитоочистки разработана по принципам естественных процессов очистки в водно-болотных угодьях. Корни растений получают питательные вещества для роста и создают благоприятную среду обитания для микроорганизмов, что позволяет удалять загрязняющие вещества»,— рассказали в компании.

По ее данным, система фитоочистки сейчас занимает более 1,6 тыс. кв. м поверхности пруда-отстойника и состоит из 1,6 тыс. модулей, в которых находятся более 20 тыс. растений. «Результаты эксперимента по итогам 2022 года показали, что концентрация нитрит-ионов и ионов аммония снизилась на 10% каждого иона. По предварительным подсчетам, для полной очистки стоков от азотной группы потребуется обустроить до 30-40% площади водной поверхности пруда-отстойника»,— пояснили в пресс-службе.

Всего «Северсталь» выделила на проекты по очистке сточных вод в Яковлевском ГОКе более 200 млн руб. В 2022 году на ГОКе было добыто 3,2 млн т железной руды, что на 24% выше показателя предыдущего года.

Сколько компания планировала вложить в увеличение мощностей комбината после получения контроля над ним — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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