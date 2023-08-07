Акции «Анжеромаша» намерен приобрести кузбасский «Русбелсоюз»

Кемеровская компания «Русбелсоюз», близкая к Белорусскому автомобильному заводу, сделала акционерам ОАО «Анжерский машиностроительный завод» обязательное предложение о выкупе акций предприятия по цене 2017 руб. за 1 акцию. Об этом сообщило предприятие.

При этом указано, что ООО «Русбелсоюз» собрало 89,27% акций «Анжеромаша», и выкупу подлежат 10,73% акций. Срок выкупа установлен в 70 дней с 28 июля 2023 года.

С 8 июня 2023 года временно исполнять обязанности генерального директора завода стал Роман Печерин. Он является также гендиректором кемеровского ООО «Русбелсоюз», в котором 50% – у гендиректора АО «ТД «БелАЗ» Алексея Лямина и 50% – у Виктора Кулуева. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Лямин является также гендиректором московского АО «ТД Белаз», соучредителем которого являлся БелАЗ.

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Игорь Лавренков, Кемерово