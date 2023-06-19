На Анжерском машиностроительном заводе меняются собственники

ОАО «Анжерский машиностроительный завод» в кузбасском Анжеро-Судженске приобретает компания, связанная с Белорусским машиностроительным заводом, сообщил «Ъ-Сибирь» источник в машиностроительной отрасли Кузбасса. По мнению источника, для БелАЗа Анжеромаш интересен и важен как крупная производственно-ремонтная база как предприятие с современным литейным цехом и как крупнейший в стране производитель импортозамещенных тяжелых редукторов.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ «Анжеромаша», с 8 июня 2023 года временно исполняет обязанности генерального директора завода вместо Сергея Алькова Роман Печерин. Он является также директором по экономике кемеровского ООО «Б-24», согласно данным на сайте последнего. Эта компания выступает как официальный представитель ОАО «БелАЗ» в Кузбассе, в 2021 году она открыла центр техподдержки БелАЗа площадью 15,5 тыс. кв метров, а на прошлой неделе объявила о строительстве второй очереди центра. Кроме того, Роман Печерин является гендиректором кемеровского ООО «Русбелсоюз», в котором 50% – у гендиректора АО «ТД «БелАЗ» Алексея Лямина и 50% – у Виктора Кулуева. Оба ни также являются совладельцами кемеровского ООО «Б-24 Майнинг». По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Лямин также является гендиректором московского АО «ТД Белаз», соучредителем которого являлся БелАЗ.

Согласно данным отчетности ОАО «Анжеромаш», Сергей Альков подал в отставку по собственному желанию на заседании совета директоров завода 31 мая 2023 года, он же представил в качестве врио гендиректора Романа Печерина, который и был назначен советом директоров исполнять обязанности руководителя предприятия. По последнему списку аффилированных лиц «Анжеромаша» на 31 марта 2023 года Сергею Алькову-старшему принадлежало 74,28% акций предприятия, его сыну Сергею – 15%.

В прошлом году, по данным отчетности, ОАО «Анжеромаш» получило 1,97 млрд руб. выручки против 1,63 млрд годом ранее и 656,9 млн руб. чистой прибыли против 431,5 млн в 2021 году.

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Игорь Лавренков, Кемерово