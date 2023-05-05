В центре Екатеринбурга запретят парковаться на участке улицы Горького

В Екатеринбурге во втором квартале 2023 года на участках улиц Горького и проспект Космонавтов появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения на улице Горького введут от площади Труда до улицы Малышева, на проспекте Космонавтов — от улицы Краснофлотцев до улицы Баумана. Цель установки знаков — увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Напомним, движение транспорта в районе переулка Базового, 4 в Екатеринбурге закрыто до 12 мая из-за строительства развязки у концерна «Калина». На время ремонта объезд будет организован по ул. Яламова вдоль зданий № 28а и 28б на Сибирском тракте с выездом на Сибирский тракт в районе остановки общественного транспорта «Лесотехнический университет».

Диана Сунагатуллина

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