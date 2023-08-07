Глава Кубани: пострадавшим в ДТП детям оказывают помощь, наготове санавиация

В Краснодарском крае при необходимости пострадавших в ДТП подростков, которые направлялись на соревнования по футболу, доставят в краевые больницы, задействовав санавиацию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

«К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь»,— написал губернатор края.

Детская футбольная команда из Каневской попала в ДТП вблизи хутора Красная Поляна в понедельник, 7 августа. Ребята направлялись в Краснодар на соревнования по футболу. В автобусе находились 10 человек. В результате столкновения маршрутки и грузовика погиб 15-летний подросток.

Тат Гаспарян

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