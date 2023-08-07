Аномальная жара сохранится в Самарской области до конца рабочей недели

Жара до +30, +33 градусов Цельсия сохранится местами по Самарской области днем с 8 по 10 августа. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В связи с этим в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Сильная жара продолжается в регионе с июля текущего года.

Ранее в Самарской области был побит температурный рекорд 1952 года. В Безенчуке воздух прогрелся до +36,8 градусов Цельсия. Это на 0,3 градуса выше предыдущего температурного максимума для этого дня на указанной территории.

Георгий Портнов