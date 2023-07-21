Под завалами в ИК-5 Нижнего Тагила нашли тело второго погибшего

Под завалами от обрушения крыши в производственном цеху ИК-5 Нижнего Тагила обнаружили тело второго погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас решается вопрос о переквалификации уголовного дела с ч. 2 ст. 216 УК РФ на ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Данная часть предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, обрушение крыши произошло в четверг, 20 июля. Инцидент произошел в цеху, в котором проводились работы подрядной организацией по капитальному ремонту кровли. Осужденные и сотрудники колонии не пострадали.

Всего работы выполняли четыре человека. Тело первого погибшего нашли в день инцидента. Им оказался 56-летний мужчина, который при падении получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, множественные переломы получил 52-летний мужчина, который был госпитализирован в районную больницу №4 для срочной операции.

Проверку в связи с происшествием организовала прокуратура Свердловской области. Также ведомство взяла на контроль расследование уголовного дела.

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