Министр спорта Ульяновской области опроверг информацию об отставке

Рамиль Егоров не уходил с поста Министр физической культуры и спорта Ульяновской области. Об этом он сообщил «Ъ-Волга».

Фото: t.me/Ramil_Egorov

«На сегодня я в должности. Заявление не писал»,— уточнил собеседник издания.

Ранее в СМИ появилась информация об отставке Рамиля Егорова. Журналисты также предположили, что новым министром может стать начальник управления физкультуры и спорта администрации Ульяновска Николай Скобелин.

Рамиль Егоров был назначен министром физической культуры и спорта Ульяновской области 11 марта 2020 года. До этого он замещал начальника управления физической культуры и спорта администрации Ульяновска, а затем руководил детской юношеской спортивной школой Ленинского района города.

Ранее стало известно о том, что должность первого заместителя губернатора Ульяновской области ликвидируется «в рамках оптимизации штата». Такое решение, как поясняют в администрации губернатора, принял глава региона Алексей Русских. Игорь Эдель, занимавший этот пост, уже подал заявление об отставке. В администрации губернатора пояснили, что господин Эдель станет советником губернатора на общественных началах.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Первый уходит».

Георгий Портнов