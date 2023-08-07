Жителя Псковской области задержали по подозрению в госизмене

В Псковской области по подозрению в государственной измене задержан местный житель. Об этом со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ России сообщает «Псковское агентство информации».

По данным ведомства, гражданин РФ намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из украинских националистических формирований для участия в боевых действиях. Добраться туда он планировал транзитом через третьи страны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее «Ъ-СПб» писал об аресте в Петербурге иностранного гражданина по делу о шпионаже.

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