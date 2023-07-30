В Петербурге по делу о шпионаже арестован иностранец

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте иностранного гражданина Ивана Забавского. Его подозревают по ст.276 УК РФ (шпионаж). На материалы по аресту на сайте суда обратило внимание издание «Медиазона» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом).

Судебный процесс по данному делу проходит в закрытом режиме. 1 августа в Санкт-Петербургском городском суде будет рассматриваться апелляция на арест. Других подробностей дела в сообщении не приводится.

Согласно Уголовному кодексу, по 276-й статье в РФ предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет. Граждане России за передачу содержащих гостайну сведений проходят по 275-й статье — госизмена.

Ранее в ФСБ сообщили, что суд приговорил двух агентов украинской разведки к 15 годам колонии строгого режима. Как сообщает спецслужба, они были задержаны в 2022 году.

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