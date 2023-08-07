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Полиция расследует ситуацию с «гранатами» на самарском пляже

Задержан житель Самары 1992 года рождения, который появился на местном пляже с предметами, похожими на гранаты. Инцидент произошел в минувшее воскресенье на берегу Волги в районе Девятой просеки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сообщение о появлении мужчины поступило в дежурную часть пункта полиции «Арена» отдела полиции по Кировскому району УМВД России по Самаре. На место выехала следственно-оперативная группа.

У задержанного, ранее не судимого мужчины были изъяты три предмета, похожих на гранаты. Установлено, что это были страйкбольная и две учебные гранаты.

Задержанный рассказал на допросе, что купил муляжи на рынке, чтобы подшутить над знакомыми. По факту случившегося начата проверка.

Ранее СК РФ взял на контроль расследование стычки взрослого и подростка в Тольятти. В апреле текущего года в соцсетях появился видеоролик с конфликтом между взрослым и подростком. После словесной перепалки мужчина, который кричит, что его унизили, пытается атаковать несовершеннолетнего оппонента.

Георгий Портнов

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