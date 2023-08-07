В Екатеринбурге скончался основатель Гуманитарного университета Геннадий Болдыгин

В Екатеринбурге на 77 году жизни 5 августа скончался основатель и первый ректор Гуманитарного университета Геннадий Болдыгин. Прощание состоится 9 августа в 12.00 в учебном корпусе университета по адресу ул. Железнодорожников, 3. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«И живы уроки мудрости и человечности Геннадия Васильевича — глубокого философа, чуткого педагога, креативного организатора, смелого новатора-экспериментатора, отзывчивого душевного мужа и отца, товарища и коллеги, достойно, порядочно, плодотворно и красиво прожившего свою жизнь человека»,— передает пресс-служба слова ректора вуза Льва Закса.

По данным сайта «Известные ученые», Геннадий Болдыгин родился 5 февраля 1947 года в селе Бабстово (Ленинский район) Еврейской автономной области. В 1974 году он окончил философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1977 году — аспирантуру. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию «Критика гегелевской концепции доказательности», а с 1986 был доцентом. Господин Болдыгин — автор идеи, организатор и первый ректор Гуманитарного университета — первого в СССР негосударственного (частного) вуза. Он был зарегистрирован в 1990 году, а учеба там началась с 1 февраля 1991 года.

Напомним, ранее в Екатеринбурге простились с доцентом Института естественных наук и математики (ИЕНиМ) УрФУ Сергеем Сизым.

Полина Хабарова

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