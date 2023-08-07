«Русхимальянс» потребовал взыскать с Unicredit Bank 45,7 млрд рублей

«Русхимальянс», оператор строительства комплекса по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге, обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с требованием к банку UniCredit Bank AG выплатить 45,7 млрд руб. по банковским гарантиям, предусмотренным контрактом с немецкой инжиниринговой компанией Linde. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 5 августа, его подробности пока неизвестны. «Русхимальянс» уже обращался в суд с исками к банкам-гарантам сделки с немецкой компанией Linde — бывшим подрядчиком по проектированию, поставкам оборудования и строительству газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

Размер иска ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи», к Deutsche Bank AG превышает 22,2 млрд рублей, к Commerzbank AG — 8,7 млрд рублей. В июле иск к Commerzbank был принят, предварительные слушания назначены на январь 2024 года. Иск к второму банку пока оставлен без движения.

В июле 2021 года Linde заключила контракт с «Русхимальянсом», но в июне 2022 года приостановила работы из-за санкций ЕС. Тогда в российской компании сообщали, что немецкие банки-гаранты тоже отказываются выполнять свои обязательства. В январе 2023 года по иску компании суд арестовал российские активы Linde в размере 35 млрд руб.

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