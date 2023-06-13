На дорогах Самарской области за выходные выявлено более 100 пьяных водителей

Более 1,8 нарушений правил дорожного движения выявлено на дорогах Самарской области с 9 по 12 июня. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В состоянии опьянения допустили управление транспортом 108 водителей»,— говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период за незаконную «тонировку» был привлечен к ответственности 321 автомобилист. Помимо прочего, за это время в Самарской области было обнаружено 73 нарушителя правил перевозки детей. В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Ранее полиция предупредила жителей региона о планируемых рейдах.

Георгий Портнов