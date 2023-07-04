В Краснодарском крае собраны первые 1,5 млн тонн зерна

Аграрии Краснодарского края уже собрали 1,5 млн т зерна, сообщает пресс-служба администрации региона. Всего в текущем году хозяйствам Кубани предстоит обработать около 2 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Уборочная кампания стартовала три недели назад во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Хозяйства набрали высокие темпы работы. На сегодняшний день убрали около 250 тыс. га полей»,— цитирует пресс-служба администрации слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Практически завершена уборка озимого ячменя, валовый сбор которого превысил 950 тыс. т. Впереди у аграриев — уборка пшеницы, гороха и рапса.

На полях работают около 2,5 тыс. комбайнов.

Ранее сообщалось, что уборочная кампания стартовала в Ростовской области, где в текущем году аграриям предстоит собрать урожай с 3,5 млн га полей.

Анастасия Назарова