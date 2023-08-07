На муниципальных выборах в Оренбуржье девять человек не прошли проверку на соблюдение закона

На муниципальных выборах в Оренбургской области зафиксирован высокий уровень регистрации. Об этом сообщает региональный избирком со ссылкой на председателя Евгению Ивлеву.

«Всего девять человек не прошли проверку на соблюдение требований закона, и другая категория – это те, кто выбыл из процесса по собственной инициативе»,— приводятся в сообщении слова главы облизбиркома.

В настоящее время зарегистрированные на выборах кандидаты могут проводить агитацию. Она продлится в муниципалитетах региона до 8 сентября, на выборах в Оренбурге – до 7 сентября текущего года включительно.

Ранее стало известно о том, что в Оренбуржье в период выборов создадут экстерриториальный участок для жителей новых регионов РФ. Им смогут воспользоваться жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Георгий Портнов