На трассе Сургут — Салехард в ДТП погиб водитель

На 686 км трассы Сургут (ХМАО-Югра) — Салехард (ЯНАО) в ДТП погиб водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» УГИБДД ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: УГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

По данным ГИБДД, водитель двигался по трассе с небезопасной скоростью, из-за чего не справился с управлением. Далее машина съехала с дороги с последующим опрокидыванием. «В результате происшествия водитель скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи». На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Напомним, по данным ГУ МВД Ямала, число погибших в ДТП в первом полугодии 2023 года увеличилось на 77,8%. Число раненных в авариях снизилось на 17,4%, в том числе детей (-30,4%).

Полина Хабарова

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