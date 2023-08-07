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В подмосковных Раменках загорелся торговый центр «Юг Восток»

В подмосковном поселке Верея Раменского городского округа в торговом центре «Юг Восток» произошел пожар. Загорелась кровля здания, сообщила пресс-служба областного главка МЧС РФ. Эвакуировано 13 человек.

«В 10:52 мск поступило сообщение о задымлении в нежилом строении по адресу Раменский городской округ, поселок Верея, Островецкое шоссе, д. 12, ТЦ "Юг Восток". Предварительная площадь пожара — 200 кв. м»,— рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

«РИА Новости» со ссылкой на МЧС пишут, что до прибытия дежурных подразделений из здания было эвакуировано 13 человек. Для тушения пожара задействованы 81 человек и 29 единиц техники.

Согласно данным «Google Карты», в здании по адресу Островецкое шоссе, д. 12, расположены магазины продуктов и придорожные кафе. В соседнем здании (Островецкое шоссе, д. 13) находится магазин строительных материалов.

Милена Костерева

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