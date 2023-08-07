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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор: темпы снижения заболеваемости COVID-19 замедлились

Темпы снижения заболеваемости коронавирусом замедлились, что может свидетельствовать об изменении динамики эпидпроцесса. Об этом говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за прошлую неделю было зарегистрировано 2932 случая заболевания COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам обеспечить готовность к проведению иммунизации населения в эпидемическом сезоне 2023–2024 годов.

Минздрав предлагал отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и перейти к вакцинации уязвимых категорий граждан. В число «уязвимых» включены в первую очередь россияне, которые за три года не болели коронавирусом и не были вакцинированы.

Подробности — в материале «Ъ» «Не осталось уколоться».

Лаура Кеффер

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