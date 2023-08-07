Синоптики предупредили о грозе с градом и ветром в Оренбуржье

Днем во вторник, 8 августа текущего года, в восточных районах Оренбургской области ожидается гроза и усиление ветра. Порывы составят 15-20 м/с. Также в регионе возможен град. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом в западных и южных районах Оренбургской области во вторник ожидается жара до +30, +31 градуса Цельсия. Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области был объявлен желтый уровень опасности. Днем с 8 по 10 августа местами в регионе сохранится жара до +30, +33 градусов Цельсия.

Георгий Портнов