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Синоптики предупредили о грозе с градом и ветром в Оренбуржье

Днем во вторник, 8 августа текущего года, в восточных районах Оренбургской области ожидается гроза и усиление ветра. Порывы составят 15-20 м/с. Также в регионе возможен град. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом в западных и южных районах Оренбургской области во вторник ожидается жара до +30, +31 градуса Цельсия. Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области был объявлен желтый уровень опасности. Днем с 8 по 10 августа местами в регионе сохранится жара до +30, +33 градусов Цельсия.

Георгий Портнов

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