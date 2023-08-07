Воронежский застройщик «ЖБИ-жилстрой» возведет жилой квартал в Липецке за 4,5 млн рублей

Администрация Липецка сообщила о заключении договора на комплексное развитие несмежных территорий (КРТ) в микрорайоне Тракторостроителей с воронежским застройщиком «ЖБИ-жилстрой». Компания стала единственным участником торгов.

Общая площадь двух участков составляет 8,17 га, стоимость работ — 4,5 млн руб., срок реализации проекта — 10 лет.

Комплексное развитие предусмотрено для территорий, ограниченных улицами Краснознаменной, Молодежной, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии и Радиаторной. Застройщику будет необходимо снести там 37 многоквартирных домов, 16 из которых он должен будет расселить за свой счет.

На их месте «ЖБИ-жилстрой» построит жилой квартал, который будет включать в себя «современное жилье», детские и спортивные площадки, парковки, новые дороги, озеленение. «В районе улицы Радиаторной строительство не планируется, застройщиком будут осуществлены работы по благоустройству»,— уточнили в мэрии Липецка.

По данным мэра Липецка Евгении Уваркиной, в регионе в «проработке» числятся 15 территорий для КРТ . Их градостроительный потенциал оценивается в 778 тыс. кв. м и охватывает 147 га.

О первом успешном липецком проекте комплексного развития территории читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Под КРТ заложили "Спецфундаментстрой"».

Алина Морозова

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