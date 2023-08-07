В Туапсе задержаны четверо участников драки со смертельным исходом

Четверо жителей Туапсинского района задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

В минувшую субботу на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района были обнаружены тела 37-летнего и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. Молодой человек, находившийся вместе с потерпевшими, был доставлен в больницу с травмами. По факту происшествия полиция объявила в розыск четверых местных жителей, в том числе Артема Туркменяна и Вартана Тулумджяна. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения, следствие настаивает на помещении всех четверых под стражу.

Следствие полагает, что 4 августа между погибшими и ранее незнакомым им 19-летним местным жителем произошел конфликт. На следующий день фигурант со своими знакомыми встретил троих мужчин, с которыми накануне поссорился, в поселке Дедеркой. На берегу реки между компаниями произошла драка, в ходе которой злоумышленники нанесли оппонентам множественные удары по различным частям тела. В результате двое мужчин скончались на месте происшествия, один был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило дело об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает ведомство.

Анна Перова, Краснодар