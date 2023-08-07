Автодорогу из Тывы в Хакасию размыло рекой

Проезд по дороге Ак-Довурак – Абаза временно закрыт из-за паводка. Как сообщили в администрации города, на реке АК поднялся уровень воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время автодорогу на 61-км размыло рекой. Уточняется, что этот маршрут соединял Тыву и Хакасию. В настоящее время ведутся работы по восстановлению дороги.

В начале июля по предварительным оценка ущерб от паводка в Республике Тыва составил 248 млн руб. В общей сложности в результате подъема воды повреждены почти 3 км автодорог.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что 12 июня уровень воды в регионе резко поднялся вреках Алаш, Тапсы, Хемчик. По итогу было подтоплено 75 жилых домов с приусадебными участками в селе Ишкин Сут-Хольского района (население – 1,1 тыс. человек). Вода разрушила мост на трассе, связывающей второй по численности населения город Тувы Ак-Довурак с Республикой Хакасия.

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Александр Киселев