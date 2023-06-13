Из-за паводка подтоплены дома в Туве и на Алтае

Борьба с паводком идет в ряде регионов Сибири. Наиболее сложная ситуация сложилась в Туве и Горном Алтае.

По данным главного управления МЧС по Республике Тыва, 12 июня из-за дождей резко поднялся уровень воды в реках Алаш, Тапсы, Хемчик. В результате, было нарушено дорожное сообщение с селами Кара-Холь и Кызыл-Даг.

12 июня в правительстве Тувы прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона Владислава Ховалыга. По данным пресс-службы правительства, накануне в результате сочетания проливных дождей и спуска воды с горных местностей было подтоплено 75 жилых домов с приусадебными участками в селе Ишкин Сут-Хольского района (население – 1,1 тыс. человек). «Обильные осадки также привели к кратковременным отключениям электроэнергии в западных районах Тувы. Были отключения света в населенных пунктах Сут-Хольского, Чаа-Хольского, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Тандинского и Эрзинского районов. В настоящее время ведутся необходимые восстановительные работы»,– говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания.

В Республике Алтай паводковая обстановка ухудшилась в селе Балыкча Улаганского района (население – 860 человек), расположенном на реке Чулышман. Там 12 июня вода поднялась на 66 см (до 760 см). В селе подтоплено 30 жилых домов и 120 приусадебных участков. 44 человека разместили в здании средней школы. Поскольку на ГЭС «Кайру» затопило машинное отделение, село перевели на энергообеспечение от дизельного генератора.

В соседнем Алтайском крае 12 июня зафиксирован подъем воды в реке Катунь. Это, как указывается в сообщении главного управления МЧС по региону, привело к подтоплению приусадебных участков и двух домов населенного пункта Полеводка Бийского района.

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Валерий Лавский