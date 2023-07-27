На Ставрополье обнаружен еще один очаг АЧС

Специалисты управления ветеринарной службы Ставропольского края обнаружили в селе Киевка Апанасенковского округа биологические отходы, в которых был выявлен вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщается в Telegtam-канале ведомства.

На несанкционированной свалке, где обнаружили тушу, с 25 июля установлен карантин. Специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага заболевания.

Ранее сообщалось, что в округе было выявлено два случая инфицирования АЧС свиней рядом с селом Манычское и Киевка. Туши были уничтожены, а на местах обнаружения установлен карантин. Сейчас в населенных пунктах для предотвращения распространения заболевания проводится подворный обход и осмотр животных

Анастасия Назарова