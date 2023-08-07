В Ярославле предложили разработать знак о запрете плевков

Ярославский общественник Сергей Казанский предложил региональным властям разработать знак о запрете плевков. Об этом он рассказал «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знак о запрете курения на двери правительства Ярославской области

Фото: Сергей Казанский Знак о запрете курения на двери правительства Ярославской области

Фото: Сергей Казанский

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославская область первой в России ввела штраф за плевки в общественных местах. Общественник полагает, что граждан нужно оповещать о введенном запрете.

«Устанавливают же знаки в парках о запрете выгула собак — пусть будут и знаки о запрете плевания. Знаки о запрете курения есть в федеральном законе — а закон о запрете плевков региональный»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Сергей Казанский.

Обращения о разработке знака инициатор намерен направить в Ярославскую областную думу и губернатору. По его словам, ранее он пожаловался в прокуратуру на отсутствие знаков о запрете курения на зданиях правительства области и облдумы, после чего эти знаки появились. Сергей Казанский считает, что, в первую очередь, о запрете плевков надо напоминать самим чиновникам и депутатам.

«Где курят — вероятно и плюют — будем добиваться разработки и установки на правительстве и на думе знаков о запрете плавания!»,— рассказал автор идеи.

Антон Голицын