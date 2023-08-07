Квартальная прибыль Saudi Aramco сократилась на 38%

Саудовская Saudi Aramco отчиталась о получении чистой прибыли во втором квартале в размере $30,1 млрд (.pdf). Это на 38% ниже прошлогоднего показателя — $48,4 млрд. По итогам же полугодия падение прибыли оказалось скромнее — с $87,9 до $62 млрд, то есть на 29,5%.

Отчетность Saudi Aramco отражает общую тенденцию на нефтяном рынке. Если в прошлом году нефтедобывающие компании отчитывались о рекордных прибылях из-за скачка цен на сырье на фоне военного конфликта на Украине, то теперь после коррекции цен на сырьевом рынке компании одна за другой сообщают о значительном падении прибыли.

Несмотря на снижение прибыли, Saudi Aramco не отказалась от выплат дивидендов. Вслед за $19,5 млрд базовых дивидендов, выплаченных во втором квартале, компания намерена выплатить еще столько же базовых дивидендов в третьем квартале, а также начать выплачивать дивиденды, привязанные к финансовым показателям компании. Последние будут распределяться в течение шести следующих кварталов, и в третьем квартале 2023 года Saudi Aramco выплатит в виде таких дивидендов $9,9 млрд.

Кирилл Сарханянц