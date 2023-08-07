В Воронеже стартовал поиск подрядчика для строительства парковки у новой школы в микрорайоне «Процессор»

Муниципальное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства» ищет подрядчика для ремонта дороги на улице Речной и строительства парковки у новой школы №107 в микрорайоне «Процессор» на улице Остужева. Власти готовы заплатить за эти работы не более 35,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 14 августа. 16 августа будут подведены итоги торгов.

Победитель должен будет выполнить работы в течение 45 дней со дня заключения контракта. Предусмотрена выплата аванса в размере 30% от итоговой стоимости работ.

Школу в Железнодорожном районе строит местное ООО «Воронеж строй комплекс». Сумма контракта в 2021 году составляла 1,2 млрд руб., к окончанию работ она выросла, но власти не раскрывают итоговую стоимость. По словам и.о. руководителя управления строительной политики Воронежа, в начале июля в здании завершались внутренняя отделка, устройство внутренних и наружных инженерных систем здания, установка малых архитектурных форм, началась сборка и расстановка мебели.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Воронеже откроются две школы и три детсада за 6,5 млрд руб.

Алина Морозова

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