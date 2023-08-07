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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху: Израиль будет углублять связи с Саудовской Аравией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении углублять экономические и деловые отношения с Саудовской Аравией вне зависимости от того, признают ли страны друг друга официально. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Биньямин Нетаньяху считает, что если у Израиля и Саудовской Аравии будет «политическое желание», то страны могут найти и «политический способ» нормализации отношений. По его мнению, сотрудничество Израиля и Саудовской Аравии будет иметь «огромные экономические последствия для инвесторов».

Среди проектов, которые Израиль и Саудовская Аравия могут реализовать при сотрудничестве друг с другом, господин Нетаньяху назвал идущий через Аравийский полуостров в Европу «экономический коридор». Маршрут включает в себя энергетические, транспортные и коммуникационные технологии.

В декабре 2022 года возглавивший правительство Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одной из главных задач кабинета министров станет «резкое расширение круга мира» между Израилем и арабскими государствами. 10 марта 2023-го Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев.

Милена Костерева

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