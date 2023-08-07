Правительство выделит еще 3,5 млрд рублей для скорейшего внедрения 5G

Правительство направит дополнительно около 3,5 млрд руб. на выпуск базовых станций для облегчения операторам перехода к сетям 5G. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. За последние три года на эти цели выделено почти 12 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как уточнил господин Мишустин, дополнительные средства должны обеспечить сотовое покрытие на отечественной аппаратной базе. Также это должно помочь достижению технологического суверенитета и «даст гражданам возможность использовать быструю и надежную связь», рассчитывают власти.

Как узнал «Ъ», российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) выступила против выделения операторам связи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, который во всем мире признан перспективным для 5G, поскольку сейчас эти частоты частично используются для доставки ТВ-сигнала по спутниковым каналам. Если частоты будут переданы операторам, это затруднит вещание первого и второго ТВ-мультиплексов, опасаются в РТРС.

Подробности — в материале «Ъ» «Вещатели вышли на связь».

Лаура Кеффер