Правительство выделит еще 3,5 млрд рублей для скорейшего внедрения 5G

Правительство направит дополнительно около 3,5 млрд руб. на выпуск базовых станций для облегчения операторам перехода к сетям 5G. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. За последние три года на эти цели выделено почти 12 млрд руб.
Михаил Мишустин
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Как уточнил господин Мишустин, дополнительные средства должны обеспечить сотовое покрытие на отечественной аппаратной базе. Также это должно помочь достижению технологического суверенитета и «даст гражданам возможность использовать быструю и надежную связь», рассчитывают власти.
Как узнал «Ъ», российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) выступила против выделения операторам связи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, который во всем мире признан перспективным для 5G, поскольку сейчас эти частоты частично используются для доставки ТВ-сигнала по спутниковым каналам. Если частоты будут переданы операторам, это затруднит вещание первого и второго ТВ-мультиплексов, опасаются в РТРС.
Подробности — в материале «Ъ» «Вещатели вышли на связь».