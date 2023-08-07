Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов

Индекс Московской биржи на открытии торгов растет на 1%, до 3123,49 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,96%, до 1025,51 пункта.

Лидеры роста:

«РусАгро» (на 2,46%, до 1159 руб. за акцию),

Ozon (на 2,39%, до 2699,5 руб. за акцию),

«Сургутнефтегаз» (на 1,91%, до 49,7 руб. за акцию),

Россети (на 1,89%, до 0,12 руб. за акцию),

ПИК (на 1,79%, до 835,4 руб. за акцию).

Курс доллара вырос на 0,51%, до 96,17 руб./$. Евро растет на 0,18%, до 105,8 руб./€. Курс юаня поднялся на 0,27%, до 13,3 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В конце июля индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов впервые после начала военной операции на Украине. Эксперты связывали это с девальвацией рубля, ростом цен на нефть, дивидендной политикой компаний и внешним фоном.

Подробности — в материале «Ъ» «Пункты вверх».

Лаура Кеффер