В Переславле зафиксировали замор рыбы в Вексе из-за водорослей

В Переславле-Залесском Ярославской области вода в реке Векса (вытекает из Плещеева озера), поменяла цвет, на дне лежит мертвая рыба. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказал депутат областной думы Сергей Хабибулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Хабибулин Фото: Сергей Хабибулин

«Как мне сказал один охотовед, половина озера такого цвета, а вторая половина нормальная. Пятно идет со стороны Кухмари. Люди местные говорят, что не видели такого 40 лет. Губернатору два часа назад доложили»,— сказал господин Хабибулин.

Депутат предположил, что экологические проблемы могли возникнуть из-за прорыва коллектора городской канализации, который идет по берегу озера. В национальном парке «Плещеево озеро» подтвердили факт замора рыбы, но назвали другую причину.

«Такая ситуация сложилась в результате выноса течением из озера Плещеево отмерших масс сине-зеленых водорослей «Глеотрихия щетинистая». В русле реки Векса процесс разложения водорослей продолжается, что сопровождается потреблением кислорода, растворенного в воде. В связи с установившейся жаркой погодой этот процесс идет достаточно бурно. Поскольку на участке от плотины в пос. Купанское до Московского пляжа практически нет течения, поступление растворенного в воде кислорода практически не происходит, что в итоге привело к замору рыбы на указанном участке»,— пояснили в администрации «Плещеева озера».

Сейчас принято решение открыть шлюзы на плотине реки Векса, чтобы ускорить течение воды. Это позволит избавить реку от отмерших водорослей.

Алла Чижова