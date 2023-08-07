В Оренбуржье суд рассмотрит уголовное дело о взяточничестве в минстрое

Силовики закончили расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. Экс-начальнику управления транспорта ведомства вменяется два эпизода по ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 169 УК РФ, его бывшему заместителю – два факта по ч 3 ст. 290 УК РФ, а руководителю коммерческой структуры – три эпизода по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что в период с 2020 по 2022 год начальник управления издал в интересах предпринимателя, осуществляющего деятельность в области пассажирского транспорта, решение об увеличении протяженности маршрута, а также получил от него взятку»,— говорится в сообщении.

Тогда же бывший замглавы управления получил незаконное вознаграждение от указанного предпринимателя «за исключительные права для осуществления предпринимательской деятельности»», считает следствие. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Ранее суд продлил меры пресечения фигурантам дела о взяточничестве в минстрое Оренбуржья

Георгий Портнов