Суд продлил меры пресечения фигурантам дела о взяточничестве в минстрое Оренбуржья

Ленинский районный суд Оренбурга продлил меры пресечения в отношении бывших начальника управления транспорта министерства строительства Оренбургской области Дмитрия Михайлова, его заместителя Сергея Левина, а также директора ООО «Орентрансгрупп» Максима Мынгалова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Срок запрета определенных действий для обвиняемых продлен до 30 августа с сохранением ранее установленных запретов.

Дмитрий Михайлов обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также в двух эпизодах по ч. 1 ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). Сергей Левин подозревается в двух преступлениях по ч. 3 ст.290 УК РФ (Получение взятки), Максим Мынгалов – в трех преступлениях по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).

По данным следствия, с 26 января 2021 года по 6 декабря 2022 года замначальника управления транспорта министерства строительства Оренбуржья получил взятку в виде иного имущества от директора ООО «Орентрансгрупп», занимающегося пассажирским транспортом. Также с 6 марта 2021 года по 6 декабря 2022 года начальник управления транспорта минстроя региона получил взятку в виде «незаконных услуг имущественного характера» от директора той же компании. Взятки передавались за «исключительные права» на предпринимательскую деятельность, а также общее покровительство.

Ани Айвазян