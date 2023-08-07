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Коммерсантъ FM
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Вице-спикер Госдумы предложил помечать компании за утечку персональных данных

Зампред Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать и внедрить знак «ненадежного оператора» для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. Свою инициативу он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает ТАСС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Чернышов убежден, что этот знак поможет россиянам при выборе той или иной компании. Инициатива, по его мнению, повысит информированность несовершеннолетних и пожилых людей, а также вынудит операторов персональных данных уделять больше внимания их защите.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения специального графического знака "ненадежный оператор персональных данных", а также маркировки компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов, таким графическим символом»,— сказано в документе.

С 1 сентября 2022 года внесены изменения в закон «О персональных данных». Согласно принятым поправкам, допустивший утечку персональных данных оператор обязан сообщить об этом Роскомнадзору в течение 24 часов. В течение 72 часов необходимо предоставить ведомству результаты внутреннего расследования компании, по результатам которого выявляются причины утечки.

Как узнал «Ъ», Роскомнадзор хочет ввести в готовящийся законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных требование для компаний получать лицензию на обработку таких данных. Лицензированием должен заняться удостоверяющий центр регулятора. Сейчас компании-операторы данных должны только уведомлять ведомство о начале такой деятельности.

Подробности — в материале «Ъ» «Лицензии на личные».

Лаура Кеффер

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