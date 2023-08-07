Руководитель МУПа из Асино примет участие в конкурсе на пост мэра Томска

Директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф подал заявление о намерении участвовать в конкурсе на пост мэра Томска. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в городской думе.

Господин Вульф стал вторым претендентом на этот пост. Ранее, как сообщал «Ъ-Сибирь», аналогичное заявление направил вице-мэр Омска Дмитрий Махиня.

В сентябре прошлого года господин Вульф принимал участи в выборах депутатов горсовета Асино (Томская область). Тогда, согласно протоколу избирательной комиссии округа №1, он набрал 176 голосов, поделив четвертое-пятое места.

Заявления на участие в конкурсе принимаются до 10 августа. Сам конкурс состоится 22 августа.

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Валерий Лавский