EPAM продала российский бизнес петербургской «Рексофт»

Американский разработчик программного обеспечения EPAM продал ООО «Эпам Систэмз» группе «Рексофт», следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка состоялась 2 августа. В «Рексофт» информацию для «Ъ» подтвердили. Там уточнили, что группа приобрела 100% RNT Group, которая является правообладателем ООО «Эпам Систэмз». По условиям соглашений с EPAM Systems Inc., группа не сможет использовать бренд EPAM. Условия сделки не содержат опцион на обратный выкуп, ее сумма не раскрывается. По мнению аналитиков, российский бизнес компании мог стоить от 10 до 15 млрд рублей. Источник «Ъ» на IT-рынке сообщил, что «Рексофт» привлек кредитные средства. После объединения штат петербургской компании составит 1,5 тыс. человек.

EPAM была основана в Минске в 1993 году, позже штаб-квартиру компании перенесли в США. Компания разрабатывает ПО и цифровые платформы и занимается консалтингом. Офисы расположены в более чем 40 странах. Объем продаж во втором квартале упал на 2,1%, до $1,17 млрд, чистая прибыль выросла в 6,5 раза, до $120 млн. В апреле 2022 компания заявила об уходе с российского рынка.

«Рексофт» разрабатывает цифровые решения для финансовой сферы, госсектора, ритейла, логистики и других отраслей. В апреле 2022 года 20% компании купил «Интеррос». Гендиректор «Рексофт» и основной держатель акций — Александр Егоров, основатель компании. По итогам 2022 года выручка группы увеличилась на 15,8%, до 1,73 млрд руб.