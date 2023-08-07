Главные анонсы 7 августа

В 11:00 в МХТ имени Чехова состоится прощание с народной артисткой Ириной Мирошниченко. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Минфин России возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила впервые с января 2022 года. Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период по 6 сентября составит 40,5 млрд руб. (по 1,8 млрд руб. в день).

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве российской структуры Oracle — АО «Оракл компьютерное оборудование».

Заместитель министра иностранных дел Российской Сергей Рябков посетит Тегеран для обсуждения ситуации вокруг СВДП и взаимодействия Ирана с БРИКС.

В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, который будет использоваться в школах с 1 сентября 2023 года. Участвуют: помощник президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

В Архангельской области на космодроме Плесецк состоится запуск ракеты-носителя «Союз 2» с навигационным спутником «Глонасс-К2» №13Л.

Правительство Турции под председательством президента Тайипа Эрдогана обсудит возобновление зерновой сделки, урегулирование конфликта на Украине и возможный визит президента России Владимира Путина.

Polymetal завершит процесс редомициляции компании в Казахстане.

В Нижнем Новгороде Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит апелляционные жалоб по делу Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии №175.

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы на приговор бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, его отцу, бывшему советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову и другим фигурантам уголовного дела об убийствах и преступном сообществе.

Суд в США вынесет приговор бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса Тоу Тао, признанному виновным в пособничестве в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

7 августа в Грузии объявлен день траура по погибшим при сходе оползня на курорте Шови.

В Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка квалификационного раунда play-off Лиги Европы и жеребьевка раунда play-off Лиги конференций.

В Южно-Сахалинске состоится открытие нового терминала в аэропорту.

В Нижнем Новгороде после корпоративного отпуска возобновит работу Горьковский автозавод.

Основные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».