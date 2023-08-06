Главные анонсы 7–13 августа

7 августа, понедельник

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы на приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу, экс-советнику гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.

В Москве пройдет церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко.

В Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА 2023/24.

8 августа, вторник

В Пакистане Кабинет министров уйдет в отставку до истечения срока полномочий Национального собрания (нижней палаты) парламента.

В Бандунге (Индонезия) начнется 19-я Международная географическая олимпиада.

Стартует 2-й тур Кубка России по футболу.

9 августа, среда

Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридов в Россию.

В Киеве (Украина) Хозяйственный суд вернется к рассмотрению дела о выселении послушников из Киево-Печерской лавры.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет заседание по делу 22 участников националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

10 августа, четверг

В Москве Мещанский суд рассмотрит административный протокол в отношении Ильи Варламова (признан иностранным агентом) за размещение публикаций без маркировки.

В Москве костные останки монахов XIV–XV веков перезахоронят на территории Данилова монастыря.

11 августа, пятница

Стартует новый сезон чемпионата Англии по футболу.

В Москве в Парке Горького пройдет II Фестиваль искусств «Горький+».

12 августа, суббота

В Севастополе пройдет байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки» и посвященное 80-летию Победы в Сталинградской битве.

В разных городах РФ состоится первый Всероссийский фестиваль «Ночь заводов».

13 августа, воскресенье

В Москве пройдет благотворительный праздник «Забег ради жизни».

В Белоруссии состоится церемония закрытия II Игр стран СНГ.