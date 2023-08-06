Главные анонсы 7–13 августа

7 августа, понедельник
В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы на приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу, экс-советнику гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.
В Москве пройдет церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко.
В Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА 2023/24.
8 августа, вторник
В Пакистане Кабинет министров уйдет в отставку до истечения срока полномочий Национального собрания (нижней палаты) парламента.
В Бандунге (Индонезия) начнется 19-я Международная географическая олимпиада.
Стартует 2-й тур Кубка России по футболу.
9 августа, среда
Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридов в Россию.
В Киеве (Украина) Хозяйственный суд вернется к рассмотрению дела о выселении послушников из Киево-Печерской лавры.
В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет заседание по делу 22 участников националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
10 августа, четверг
В Москве Мещанский суд рассмотрит административный протокол в отношении Ильи Варламова (признан иностранным агентом) за размещение публикаций без маркировки.
В Москве костные останки монахов XIV–XV веков перезахоронят на территории Данилова монастыря.
11 августа, пятница
Стартует новый сезон чемпионата Англии по футболу.
В Москве в Парке Горького пройдет II Фестиваль искусств «Горький+».
12 августа, суббота
В Севастополе пройдет байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки» и посвященное 80-летию Победы в Сталинградской битве.
В разных городах РФ состоится первый Всероссийский фестиваль «Ночь заводов».
13 августа, воскресенье
В Москве пройдет благотворительный праздник «Забег ради жизни».
В Белоруссии состоится церемония закрытия II Игр стран СНГ.