Петербургская полиция задержала пикетчика у станции метро «Выборгская»

В Петербурге полиция задержала местного жителя Дмитрия Гвоздева, вставшего в одиночный пикет у станции метро «Выборгская», сообщает Закс.ру со ссылкой на правозащитников.

Мужчина держал в руках плакат с пацифистским лозунгом. По данным правозащитников, петербуржца доставили в отдел полиции №19. К нему выехал его адвокат Олеся Васильченко.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», 2 августа полиция задержала сторонника движения «Клуб рассерженных патриотов» Дмитрия Костенюка за одиночный пикет в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности.