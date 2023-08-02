В Санкт-Петербурге задержали сторонника «Клуба рассерженных патриотов» за поддержку Игоря Стрелкова

В Санкт-Петербурге полиция задержала сторонника движения «Клуб рассерженных патриотов» Дмитрия Костенюка за одиночный пикет в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Сам господин Костенюк – ветеран Воздушно-десантных войск РФ. В День ВДВ активист вышел к Гостиному двору с плакатом, на котором была надпись «Свободу Стрелкову» и фото Игоря Гиркина.

Как написал в своем Telegram-канале петербургский политик и ивент-менеджер в книжной лавке «Листва» Савва Федосеев, сначала «рассержанному патриоту» пытались вменить дискредитацию армии (20.3.3 КоАП РФ), однако после ограничились протоколом о нарушении городского закона об антиковидных ограничениях. «Штатно напоминаю, “ковидные ограничения” власти Петербурга используют, чтоб ограничивать граждан в своих правах», – заявил господин Федосеев.

В конце июля Игорю Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Их обнаружили в двух публикациях в мае этого года на Telegram-канале обвиняемого. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы. Согласно материалам дела, господин Стрелков со следствием не сотрудничает и не признает вину.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На Игоря Гиркина наступил “русский мир”».

Андрей Кучеров

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