«А “Коммерсантъ” за кого болеет?»

В конце июня полиция направила в три суда Санкт-Петербурга административные дела против ФК «Зенит» по нарушениям, которые, как считают в органах, были допущены болельщиками сине-бело-голубых во время торжественного празднования победы в Российской премьер-лиге 13 мая. Об этом «Ъ-СПб» подробно рассказывал. Долгое время протоколы то возвращали для устранения недостатков, то снова принимали в производство. В конце прошлой недели в Петроградском райсуде прошло первое полноценное слушание по делу. О ходе заседания и после него — в репортаже «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование победы команды «Зенит» в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Болельщики в автомобиле и сотрудники полиции на Невском проспекте

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Празднование победы команды «Зенит» в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Болельщики в автомобиле и сотрудники полиции на Невском проспекте

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Процесс по делу об административных правонарушениях (организация несанкционированного массового мероприятия), которые вменяют ФК «Зенит», начался в пятницу утром, 4 августа. Соперник в лице петербургской полиции на заседание не явился. В этот раз в Петроградском райсуде (два других протокола ушли в Октябрьский и Дзержинский) заслушали представителя городского комитета по спорту. У ведомства к команде претензий нет — оно здесь как свидетель. От сине-бело-голубых были юрист и сотрудник службы безопасности. Обе стороны пожелали были обезличенными — строго по должности. А вот судью нельзя не назвать — процесс вел Артем Бродский. На заседание, как после отметили все остальные участники, он пришел в приподнятом настроении. На протяжении всего слушания арбитр проявлял неподдельный, по-настоящему спортивный интерес к делу.

— Дело достаточно объемное. Полагаю, все знают, о чем оно?

Все знали. К трибуне вышел сотрудник спорткомитета.

— Вкратце, но по существу — каким образом согласовывалось мероприятие «Зенита» 13 мая?

Свидетель объяснил, что 9 мая в адрес губернатора поступило обращение от клуба с просьбой оказать содействие в проведении праздничных гуляний по случаю чемпионства. Далее просьбу спустили в комитет по спорту: в ней содержалось описание, тайминг, маршрут и другие аспекты, указал выступающий.

— А какая резолюция Беглова (губернатора Александра Беглова.— Ъ-СПб), разрешить или что?

— На усмотрение — в установленном порядке.

— Как было оформлено решение?

— Мы не принимаем решений.

— Кто тогда принимает?

— Такого механизма нет. Мы лишь уведомляем.

Представитель Смольного сослался на приказ губернатора № 28-п, где, в частности, говорится, что если возражений нет, то мероприятие считается согласованным.

— А если есть?

— Тогда ситуационно.

— О как. То есть решение все-таки бывает?

Госслужащий пояснил, что уведомление (как и его отсутствие) в данном случае можно считать решением, а также добавил, что за такого рода мероприятия отвечают несколько комитетов, включая транспортный, по благоустройству и по законности. Все были в курсе. Последний, в свою очередь, поставил в известность МВД и Росгвардию.

— Вы сами за «Зенит» болеете?

— Вообще не болею.

Судья на реплику недоверчиво скосил бровь: мол, как же так? В таком комитете — и не болеете? Отвечающий дал понять, что без фанатства, но за спорт — во всех его проявлениях.

Тут господин Бродский обратился дальше в зал:

— А «Коммерсант» за кого болеет?

— Ваша честь, если скажу, то покажусь предвзятым,— ответил корреспондент «Ъ-СПб».

«Раз предвзятым, видимо, за “Спартак”»,— усмехнулись в секторе сине-бело-голубых.

— Не признаетесь — остановлю заседание и попрошу удалиться,— включил служебный ресурс судья.

— Живу в Петербурге. Патриот своего города!

— Выходит, ангажированный журналист.

Выходит, что так. После того как все тайное стало явным, прояснить пару моментов вызвался сотрудник службы безопасности. Он отметил, что все документы были не только в порядке, но на некоторых даже имелась упомянутая резолюция губернатора.

— Еще 11 числа за подписью вице-губернатора пришло письмо, где говорится, что нам окажут всестороннее содействие. Оно также имеется в материалах уголовного…

— Рано еще.

— Оговорился. Административного дела.

Слово взял клубный юрист. Он обратился к представителю спорткомитета с вопросом, как понимать победное торжество «Зенита» — как спортивное явление или культурное.

— Какая позиция была у комитета по культуре?

— Не помню их позицию, но считаю, что она — пограничная. Где-то посередине.

Судья Бродский уточнил у представителя Смольного информацию о нарушении срока подачи заявки со стороны клуба.

— Это обычная практика?

— Нет, нам присылают, как правило, за десять дней. Здесь срок не выдержан. Причины всем понятны.

— Мне, кстати, не понятны.

— О том, что «Зенит» стал чемпионом, было всем известно заранее (клуб досрочно стал золотым призером РПЛ 7 мая в предпоследнем туре, когда обыграл «Спартак».— «Ъ-СПб»).

— На что-то это оказало влияние?

— Да нет.

— И с «Зенитом» вы работаете достаточно часто?

— Да, в каждом матче мы так или иначе участвуем, но заявки «Зенита» — одни из тысячи других, что нам поступают.

Сотрудник службы безопасности клуба снова обратился к судье с просьбой обратить внимание, что по протоколам из 14 человек «гражданский» был опрошен только один. Также он отметил, что полицейских в тот день было предостаточно,— безопасник подчеркнул, что обязанность обеспечить порядок лежала именно на них.

— Лично мне непонятно, почему они перекладывают свои обязанности на организаторов,— отметил он.

Поскольку держать ответ со стороны МВД России было некому, то после того, как суд приобщил к материалам дела ряд документов, стороны еще раз сформировали свои доводы, судья Бродский предупредил, что следующее заседание будет теперь только в сентябре — и с участием полиции. Уже на улице один из представителей клуба-чемпиона высказал недоумение: «Да любого вон в Питере спроси — десять из десяти понятно за кого болеют. Как будто у нас тут выбор большой».

Андрей Кучеров