Около 18 тыс крупных и средних БПЛА планируется произвести в 2024 году в России

В следующем году в России планируется произвести около 18 тыс. беспилотников. Об этом в ходе интенсива «Архипелаг-2023» сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. «Могу сказать, что планка сейчас поднята достаточно высоко, и на следующий год только крупных и средних беспилотников, в соответствии с целевыми показателями нацпроекта, мы должны произвести порядка 18 тысяч штук. Это достаточно много для нашей еще пока не существующей отрасли»,– сказал он.

В числе направлений реализации нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем он также назвал создание спроса на российские беспилотники, подготовку кадров, создание «перспективных заделов». «Нам надо создавать, проводить исследования формирующие облик отрасли через пять, десять лет»,– сказал он. Еще одним направлениям является «регуляторика». «Как в части сертификации, так и открытии неба, регулировании безопасности полетов, безопасности инфраструктуры, и так далее»,– сказал Андрей Белоусов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что «специализацией региона» будет производство тяжелых беспилотников, способных доставлять массивные грузов. «Мы будем использовать наш потенциал в конструировании, испытании, сертификации, создании приборов и нагрузок для наблюдения за поверхностью»,– сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Новосибирской области планируется выпустить 10 серийных экземпляров беспилотников «Партизан».

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Оксана Павлова