Власти Италии разрешили переоборудовать задержанную из-за санкций яхту «Шахерезада»

Власти Италии разрешили неназванному владельцу суперъяхты «Шахерезада», которая была задержана в рамках санкций против РФ, переоборудовать судно, а также оплатить содержание персонала и обслуживание, сообщила Financial Times компания Italian Sea Group, которая занимается ремонтом яхты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яхта «Шахерезада»

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters Яхта «Шахерезада»

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Итальянское Агентство государственного имущества, которое управляет арестованными из-за санкций активами, подтвердило FT, что совместно с Минфином Италии разрешило владельцу переоборудовать яхту.

Издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, утверждает, что владельцем яхты является экс-гендиректор «Роснефти» Эдуард Худайнатов, против которого ЕС ввел санкции 3 июня 2022 года.

Италия задержала яхту в мае 2022 года. Ограничения объяснили существованием «значительной экономической и деловой связи» между владельцем яхты и представителями российских властей.

Агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников утверждало, что господин Худайнатов является подставным владельцем яхты. Bloomberg связывал яхту с президентом России Владимиром Путиным.

Стоимость яхты «Шахерезада» оценивается в $700 млн. Длина яхты составляет 140 м. Как отмечает The New York Times, это единственная из существующих в мире 14 яхт длиной не менее 140 м, чей владелец не установлен. Сейчас судно находится в тосканском порту Марина ди Каррара.