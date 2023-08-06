В Краснодаре 1 сентября откроется новая школа в поселке Российском

В Краснодаре завершают строительство новой школы 1500 мест, расположенной на улице Тверской в поселке Российском. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани. Она начнет работу в День знаний, 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

«Сейчас работы – на финальной стадии. Строители завершают отделку стен и монтаж подвесных потолков, укладку фасадной плитки. Параллельно ведут благоустройство и озеленение прилегающей территории», — рассказал директор департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

По информации властей края, в новой школе, помимо учебных кабинетов, будут два актовых зала (на 804 и 200 мест), столовая (на 750 мест), большой и малый спортивный зал. На пришкольной территории разобьют площадки для игр, отдыха и проведения мероприятий.

Пресс-служба администрации Краснодара 3 августа сообщила, что до конца года в городе достроят 11 школ — это больше, чем планировалось. В мэрии уточнили, что за счет дополнительного финансирования в рамках нацпроектов появились деньги на работы еще в одном учреждении на 616 мест в станице Елизаветинской.

Александр Орлов

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