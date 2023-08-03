В Краснодаре до конца года достроят 11 школ

В Краснодаре до конца года достроят школ больше, чем планировалось. За счет дополнительного финансирования в рамках нацпроектов появились деньги на работы еще в одном учреждении на 616 мест в станице Елизаветинской, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«В январе планировали, что построим до конца этого года 10 школ. Цифра для города — рекордная. Но благодаря поддержке федерального правительства и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мы сможем ввести в эксплуатацию на одно учебное учреждение больше»,— отметил мэр Евгений Наумов.

В Краснодаре на улицах Булгакова, Планетной в поселке Плодородном и в ЖК «Родные просторы» в поселке Знаменском уже достроили три школы на 1550 мест каждая. К началу учебного года планируют завершить возведение объектов на 1,5 тыс. мест в пос. Российском и на 300 мест в Новознаменском жилом районе. До конца года в эксплуатацию введут учебные учреждения в пос. Знаменском, на улицах Байбакова, Колхозной и еще две школы в ЖК «Самолет».

Татьяна Ручкина

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