Уральские синоптики вновь выпустили предупреждение о ливнях, грозах и граде

Уральский гидрометцентр вновь выпустил предупреждение о дождях и граде. Как следует из сообщения синоптиков, до конца суток 6 августа в отдельных районах Свердловской, Челябинской областей ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 25 м/с.

Отметим, что утром в Екатеринбурге прошел сильный дождь, после которого затопленными оказались улицы в разных частях города. Из-за затопления инспекторы ГИБДД перекрыли движение по ул. Шефской, а также предупредили, что некоторые светофоры в городе е работают из-за перебоев с электричеством.

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