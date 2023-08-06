Трамп считает, что только ему под силу предотвратить третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что только ему под силу предотвратить третью мировую войну, угроза которой, по его мнению, является абсолютно реальной.

«Я предотвращу третью мировую войну. Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать»,— сообщил политик в ходе своего выступления на мероприятии сторонников Республиканской партии США в американском штате Южная Каролина.

По словам господина Трампа, он намерен стабилизовать политическую ситуацию в мире в случае, если ему удастся одержать победу на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. Он подчеркнул, что администрация нынешнего хозяина Белого дома — демократа Джо Байдена — не способна предотвратить третью мировую войну и лишь приближает ее.

Дональд Трамп неоднократно в своей критике действующего президента США Джо Байдена использовал тезис о рисках третьей мировой войны. В частности, в конце февраля он написал в своей соцсети Truth Social, что господин Байден неосознанно подталкивает США к третьей мировой войне. Чтобы избежать ядерного конфликта, экс-президент предлагает Москве и Киеву сесть за стол переговоров.

Кроме того, Дональд Трамп пообещал, что в случае своего повторного избрания на пост главы государства он первым делом займется урегулированием военного конфликта на Украине. Господин Трамп пообещал, что сумеет добиться мирного разрешения конфликта в самые кратчайшие сроки — еще до своей возможной официальной инаугурации в январе 2025 года.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Трамп-миротворец».

Александр Кислов