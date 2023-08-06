В Красноярском крае будет построено 12 модульных гостиниц на 250 млн рублей

Красноярскому краю из федерального бюджета около 250 млн руб. на строительство модульных гостиниц. О принятом решении на совещании по развитию туризма в Красноярске сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Планируется дополнительно поддержать 12 проектов строительства модульных гостиниц в регионе. До конца 2024 года в крае будут введены 200 номеров, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется за два года построить в Красноярском крае модульные гостиницы на 60 номеров в Новоселовском, Березовском, Абанском районах и городе Дивногорске. На эти цели регион получил 34 млн руб.

В конце июля на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что в России насчитывается более 400 модульных отелей. Их количество в ближайшие три года может увеличиться на треть.

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Оксана Павлова