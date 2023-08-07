МФО пошли на риск

Микрофинансисты наблюдают по итогам июля максимальные за несколько лет значения утилизации лимита (доля использованных заемщиком денежных средств от одобренной суммы) по коротким займам. Ситуация стала следствием роста цен на потребительские товары и снижения самих одобрений лимитов на фоне регуляторных ужесточений. Пока компании не ожидают роста дефолтов, несмотря на то что максимально выбирают лимиты наиболее рискованные заемщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам июня и июля выбранный заемщиками лимит по краткосрочным «займам до зарплаты» (PDL, сроком до 30 дней и суммой менее 30 тыс. руб.) достиг максимального с 2020 года показателя — 88%, следует из данных MoneyMan. С начала года уровень вырос на 5 процентных пунктов. «Тренд связан с общим ростом цен: заемщикам требуется больше средств на свои потребности»,— поясняют в MoneyMan.

Опрошенные “Ъ” микрофинансовые компании тенденцию роста утилизации одобряемого лимита подтверждают. Это связано, помимо инфляции, с настройкой компаниями скоринг-политики и политики выдач в соответствии с новыми регуляторными и экономическими условиями.

По данным ЦБ, выдачи микрозаймов в первом квартале 2023 года выросли на 23% по сравнению с предшествующим годом, до 216 млрд руб. Портфель микрозаймов по итогам квартала составил 380,5 млрд руб., увеличившись год к году на 11%.

В среднем в 2023 году уровень утилизации лимита в сегменте PDL достиг максимального за последние годы значения, отмечает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. В июле выбираемость лимитов составила 73% — максимальный показатель с весны 2022 года, приводят данные в Webbankir.

До конца года показатель может показать значительные колебания, полагает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. «Существенные регуляторные изменения в текущем году стимулируют усиление требований к клиентам и снижение доступных им лимитов. Эти меры направлены и на оптимизацию рисков на фоне будущего снижения маржинальности, и на соответствие требованиям регулятора по долговой нагрузке заемщиков»,— поясняет он.

Однако при оценке выбираемого лимита не стоит забывать, что в прошлом году сами суммы этих лимитов МФО урезали на 95%, отмечает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «На микрофинансовом рынке в 2023 году стала более популярна практика выдачи краткосрочных микрозаймов с низкими чеками. Подобная стратегия позволяет более эффективно аллокировать свой капитал, увеличить маржинальность и нарастить клиентскую базу»,— подтверждает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

«Кредиторы стали чаще отказывать и ограничивать одобряемые суммы клиентам с высокой долговой нагрузкой»,— описывает ситуацию Ион Болобошенку. При этом именно более рискованные клиенты «выбирают предоставленные им лимиты в максимальной степени», подчеркнул руководитель направления портфельного менеджмента «МигКредита» Олег Бердасов.

Однако связь дефолтности с показателем утилизации условная, сходятся во мнении участники рынка, она зависит от первопричины, приведшей к росту утилизации. «В данном случае речи о негативном влиянии роста утилизации на дефолтность не идет, а скорее наоборот, это сказывается положительно»,— уверен господин Болобошенку. Изменение показателя утилизации лимита, скорее, отражается на процентном доходе — маркетинговые расходы и траты на скоринг не привязаны к размеру займа, но при этом снижение или наращивание утилизации лимита ведет к снижению или увеличению прибыльности ссуды соответственно, добавляют в MoneyMan.

По данным онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, за январь—июль 2023 года МФО выставили на продажу на площадке просрочки на 21,5 млрд руб., за аналогичный период пошлого года — 17,5 млрд руб. Чистые процентные доходы 30 крупнейших МФК, раскрывших отчетность по итогам первого квартала текущего года, превысили 14,17 млрд руб., что почти на 39% выше прошлогоднего показателя. Чистая прибыль компаний (см. “Ъ” от 31 мая) выросла почти в два раза, до 6,11 млрд руб.

Полина Трифонова